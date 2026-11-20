Nations League, sorteggio quarti: subito Spagna-Francia, l’Inghilterra trova la Norvegia

20/11/2026 | 12:38:10

La Nations League 2026/27 entra nella fase decisiva. A Nyon sono stati definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale e degli spareggi per le promozioni e le retrocessioni tra le varie leghe. Il sorteggio ha riservato subito una sfida di grande prestigio: la Spagna affronterà la Francia, mentre l’Inghilterra se la vedrà con la Norvegia. Completano il quadro Olanda-Portogallo e Belgio-Germania. Le gare d’andata dei quarti e degli spareggi si disputeranno dal 25 al 27 marzo 2027, mentre il ritorno è in programma dal 28 al 30 marzo. L’Italia non sarà protagonista di questa fase: gli Azzurri hanno chiuso al terzo posto nel Gruppo 1 della Lega A con 10 punti, rientrando tra le due migliori terze classificate. Una posizione che ha permesso alla Nazionale di evitare sia i quarti di finale sia gli spareggi per non retrocedere. Per quanto riguarda gli spareggi tra Lega A e Lega B, saranno coinvolte Danimarca e Croazia, peggiori terze classificate, insieme a Serbia e Galles, le due migliori quarte. Le loro avversarie saranno le seconde classificate dei gironi di Lega B. Gli accoppiamenti sono Bosnia ed Erzegovina-Danimarca, Ungheria-Serbia, Irlanda-Croazia e Slovenia-Galles. Le vincitrici conquisteranno un posto nella Lega A della prossima edizione, mentre le sconfitte retrocederanno in Lega B. Definiti anche gli spareggi tra Lega B e Lega C, che vedranno affrontarsi Macedonia del Nord, Georgia, Israele e Romania, ultime classificate dei rispettivi gironi di Lega B, contro Bielorussia, Cipro, Isole Faroe ed Estonia, seconde nei gruppi di Lega C. Il sorteggio ha stabilito queste sfide: Cipro-Macedonia del Nord, Estonia-Romania, Isole Faroe-Georgia e Bielorussia-Israele. Anche in questo caso, le squadre vincitrici giocheranno nella Lega superiore nella prossima edizione della competizione.

foto: sito UEFA