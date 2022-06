Nations League, sorpresa nel girone dell’Italia: l’Ungheria ha battuto l’Inghilterra 1-0

Prima giornata di Nations League e prima sorpresa alla Puskas Arena di Budapest.

Con una rete di Szoboszlai, l’Ungheria ha battuto 1-0 l’Inghilterra, portandosi al comando del girone dell’Italia.

La rete è arrivata al 67′, al termine di una gara ben giocata dai magiari.

Inghilterra comunque in campo con i titolarissimi, non in serata per riuscire a strappare un risultati importante in casa dell’Ungheria.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020