Nations League: settebello Olanda alla Grecia, stravince la Germania in Serbia
13/11/2026 | 22:39:15
I risultati del venerdì di Nations League.
Olanda – Grecia 7-0 (Summerville – Reijnders x3 – J. Timber x2 – Malen)
Serbia – Germania 1-3 (aut. Babic – Wirtz – Gruda – Babic)
Scozia – Macedonia del Nord 2-1 (McGinn x2 – Rastoder)
Slovenia – Svizzera 0-0
Moldavia – Kazakistan 2-1 (Popescu x2 – Chesnokov)
Bulgaria – Islanda 0-3 (Gudjohnsen x3 – Oskarsson – aut. Tsenov)
Lussemburgo – Estonia 0-1 (Paskotsi)
Slovacchia – Far Oer 2-2 (Prekop – Davidsen – Samuelsen – Haraslin)
Andorra – Gibilterra 2-0 (Lopez – Rosas)
Liechtenstein – Azerbaigian 0-1 (Emreli)
Foto: Instagram Malen