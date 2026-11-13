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Nations League: settebello Olanda alla Grecia, stravince la Germania in Serbia

13/11/2026 | 22:39:15

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I risultati del venerdì di Nations League.

Olanda – Grecia 7-0 (Summerville – Reijnders x3 – J. Timber x2 – Malen)

Serbia – Germania 1-3 (aut. Babic – Wirtz – Gruda – Babic)

Scozia – Macedonia del Nord 2-1 (McGinn x2 – Rastoder)

Slovenia – Svizzera 0-0

Moldavia – Kazakistan 2-1 (Popescu x2 – Chesnokov)

Bulgaria – Islanda 0-3 (Gudjohnsen x3 – Oskarsson – aut. Tsenov)

Lussemburgo – Estonia 0-1 (Paskotsi)

Slovacchia – Far Oer 2-2 (Prekop – Davidsen – Samuelsen – Haraslin)

Andorra – Gibilterra 2-0 (Lopez – Rosas)

Liechtenstein – Azerbaigian 0-1 (Emreli)

Foto: Instagram Malen

 