Nations League: 1-1 tra Portogallo e Polonia, promosse Svezia, Serbia, Scozia e Kosovo

Sono terminate tutte le gare odierne valide per la quarta e ultima giornata di Nations League. Successo della Svezia che batte 2 a 0 la Russia e viene promossa in Lega A. Pareggio tra il già sicuro del posto alle final four, Portogallo e la retrocessa Polonia. La Romania vince in Montenegro di misura mentre dilaga la Serbia con la Lituania. Di seguito il quadro completo:

Lega A PORTOGALLO-POLONIA 1-1 (34′ Andrè Gomes, 65′ Milik (r)) Lega B SVEZIA-RUSSIA 2-0 (41′ Lindelof, 72′ Berg) Lega C MONTENEGRO-ROMANIA 0-1 (44′ Tucudean) SCOZIA-ISRAELE 3-2 (9′ Kayal, 34′ ,43′, 64’Forrest, 75′ Zahavi) SERBIA-LITUANIA 4-1 ( 51′ aut. Zulpa, 58′ Mitrovic, 64′ Petravicius, 71′ Prijovic, 74′ Ljajc) Lega D KOSOVO-AZERBAIGIAN 4-0 (2′ , 50′, 76′ Zeneli, 61′ Rrahmani) MALTA-FAR OER 1-1 (3′ Joensen, 4′ Corbolan)