Nations League, l’Inghilterra supera la Croazia. Vince anche la Spagna
12/11/2026 | 22:46:41
Sono terminate le altre partite di Nations League di oggi.
Questi i risultati:
Nations League A
Rep.Ceca-Spagna 0-1
39′ Baena
Inghilterra-Croazia 2-1
24′ Rogers (I), 59′ Sucic (C), 64′ Kane (I)
Nations League C
Albania-Finlandia 2-0
35′ Muci, 50′ Manaj
San Marino-Bielorussia 0-2
13′ Gomanov, 17′ Kontsevoy
Armenia-Cipro 1-1
9′ Pikis (C), 58′ Gharibyan
Montenegro-Lettonia 2-1
70′ Krstovic (M), 72′ Melniks (L), 90+1′ Vukovic (M)
Foto: Logo Nations League