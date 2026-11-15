Nations League: l’Inghilterra fa il colpaccio in Spagna e va al primo posto, vincono Francia e Croazia
15/11/2026 | 22:57:16
I risultati della domenica di Nations League.
Belgio – Italia 4-1 (Pio Esposito – Ngoy – De Cuyper – Doku – Moreira)
Francia – Turchia 2-1 (aut. Topcu – Kroupi – Bardakci)
Spagna – Inghilterra 2-3 (Kane – Konsa – White – Oyarzabal – Nico Williams)
Croazia – Repubblica Ceca 2-1 (Perisic – Hlozek – Majer)
Cipro – Montenegro 1-4 (Osmajic – Pittas – Vukotic – Krstovic x2)
Lettonia – Armenia 0-0
Bielorussia – Albania 0-2 (Manaj – Hysaj)
Finlandia – San Marino 7-2 (Svanback x3 – Walta – Nanni x2 – Pohjanpalo x2 – Hakans)
Foto: X Inghilterra