Nations League: l’Inghilterra batte ai rigori la Svizzera e conquista il 3° posto

Terzo posto in questa prima edizione di Nations League per l’Inghilterra. Dopo 120′ di parità nella sfida contro la Svizzera la gara è stata decisa ai calci di rigore. Dopo una sequenza perfetta di 5 rigori su 5 realizzati da entrambe le squadre, la formazione di Southgate si impone al sesto tiro dal dischetto con Dier. Fatale l’errore per la Svizzera dagli undici metri di Drmic.

Svizzera-Inghilterra 0-0 (5-6 d.c.r)

Foto: Twitter ufficiale Nazionale inglese