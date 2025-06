Nations League, non basta la reazione nel finale alla Francia: la Spagna vince 5-4 e vola in finale contro il Portogallo

05/06/2025 | 23:00:01

La Spagna è straripante: 5-4 alla Francia e finale di Nations League conquistata (dove l’aspetta il Portogallo). Partita da subito intensa, veloce e ricca di occasioni da una parte e dall’altra. Se la Spagna però è stata più precisa nella finalizzazione, la Francia ha sprecato davvero tanto, trovando sulla sua strada un ottimo Unai Simon. Polveri bagnate per Mbappè, più incisivi Douè e Dembelè, ma il portiere spagnolo è stato attentissimo in ogni circostanza. E la prima frazione di gioco, infatti, termina 2-0 per gli spagnoli con le reti di Nico Williams e Merino, mentre viene annullata per fuorigioco la rete del 3-0 firmata da Huijsen. La ripresa, però, si apre sulla stessa onda della prima frazione di gara con gli spagnoli che trovano altre due reti con il rigore trasformata da Lamine Yamal e il gol di Pedri, appena un minuto dopo. Intorno all’ora di gioco, arriva la risposta dei francesi con la rete di Kylian Mbappé su calcio di rigore. Ma la Spagna ristabilisce subito le distanze con la doppietta personale di Lamine Yamal. Nel finale la Francia accorcia le distanze con la rete di Cherki e l’autogol di Vivian. Nel finale arriva anche la rete di Kolo Muani per il 5-4 finale. La reazione finale delle Francia non basta, la Spagna vola in finale: 5-4.

Foto: Instagram Spagna