Nations League, la Spagna sbanca Wembley: vincono anche Croazia e Svizzera
26/09/2026 | 22:44:55
Sono terminate le partite di Nations League di oggi.
Questi i risultati:
Nations League A
Rep.Ceca-Croazia 1-2
47′ Modric (C), 54′ Karabec (R.C.), 77′ Pasalic (C)
Inghilterra-Spagna 2-3
2′ Yamal (S), 36′ Gordon, 40′ Kane (I), 60′ Baena, 74′ Oyarzabal (S)
Nations League B
Slovenia-Scozia 0-0
Macedonia del Nord-Svizzera 0-3
22′ Freuler, 41′ Amdouni, 74′ Amdouni
Nations League C
San Marino-Finlandia 0-7
5′ Pohjanpalo, 14′ Svanback, 33′ Kallman, 50′ Walta, 55′ Walta, 79′ Pohjanpalo, 87′ Pohjanpalo
Albania-Bielorussia 2-0
34′ Asllani, 45+2′ Muci
Isole Faroe-Kazakistan 1-1
15′ Samuelsen (IF), 26′ Erlanov (K)
Slovacchia-Moldavia 2-0
31′ Schranz, 40′ Duda
Bulgaria-Lussemburgo 1-2
18′ Chandarov (B), 37′ Barreiro, 66′ Thill (L)
Islanda-Estonia 1-1
45′ Guðjohnsen (I), 64′ Paskotsi (E)
Foto: Logo UEFA Nations League