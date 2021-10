Nations League, la situazione in casa Italia in vista della Spagna

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, la Nazionale italiana ha rilasciato un aggiornamento sulla situazione in casa Azzurra in vista della semifinale di Nations League contro la Spagna, gara in programma per mercoledì alle 20:45. Ecco il comunicato:

“Primo allenamento nel pomeriggio sul campo del Suning Training Centre per la Nazionale, che si è radunata ieri sera nel quartier generale dell’Inter ad Appiano Gentile per preparare la semifinale di Nations League con la Spagna in programma mercoledì a San Siro. Dopo i forfait di Ciro Immobile e Rafael Toloi, sostituiti rispettivamente da Moise Kean e Davide Calabria, si è fermato anche Davide Pessina, infortunatosi ieri sera in occasione del posticipo di campionato tra Atalanta e Milan: la FIGC ha trasmesso alla UEFA la documentazione relativa all’indisponibilità del centrocampista dell’Atalanta, chiedendo di poter convocare al suo posto Federico Dimarco”.

Inoltre, è stato reso noto il programma dettagliato dei prossimi giorni:

Lunedì 4 ottobre

Ore 13.45 – Conferenza stampa calciatore (online)* presso il Suning Centre-Appiano Gentile

Ore 17.30 – Allenamento (chiuso)** presso il Suning Centre-Appiano Gentile

Ore 18.30 – Presentazione logo istituzionale FIGC presso Garage Italia-Milano

Martedì 5 ottobre

Ore 15.45 – Conferenza stampa ITALIA (online/UEFA) presso lo Stadio Meazza di Milano

Ore 16.30 – Allenamento ITALIA (aperto ai Media i primi 15’) presso lo Stadio Meazza di Milano

Ore 17.45 – Conferenza stampa SPAGNA (online/UEFA) presso lo Stadio Meazza di Milano

Ore 18.30 – Allenamento SPAGNA (aperto ai Media i primi 15’) presso lo Stadio Meazza di Milano

Apertura ‘Casa Azzurri’/Cena di gala presso lo ‘Spirit de Milan’

Mercoledì 6 ottobre

Ore 20.45 – ITALIA-SPAGNA (Semifinale UNL) presso lo Stadio Meazza di Milano. A seguire conferenza stampa e trasferimento a Coverciano

Giovedì 7 ottobre

Orario da definire – Allenamento (chiuso)** presso il Campo Vittorio Pozzo di Coverciano

Venerdì 8 ottobre

Orario da definire – Conferenza stampa calciatore (online)* presso l’Auditorium di Coverciano

Sabato 9 ottobre

Orario da definire – Trasferimento Firenze-X

Orario da definire – Conferenza stampa ITALIA (online/UEFA)

Orario da definire – Allenamento ITALIA (aperto ai Media i primi 15’)

Orario da definire – Conferenza stampa X

Orario da definire – Allenamento X (aperto ai Media i primi 15’)

Domenica 10 ottobre

ITALIA-X. A seguire conferenza stampa e rientro nelle rispettive sedi

Foto: Twitter Italia