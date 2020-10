Nations League: la Germania rimonta la Svizzera, a segno anche Freuler. Vittoria Ucraina contro la Spagna

È cominciata oggi la quarta giornata di Nations League. Rimonta della Germania sulla Svizzera: dopo essere andati sotto per 2-0 (gol del raddoppio dell’atalantino Freuler), gli uomini di Low pareggiano con Werner e Havertz. Gli elvetici passano di nuovo in vantaggio, con la doppietta di Gavranovic, ma Gnabry rimette le cose a posto. Importante vittoria per l’Ucraina contro la Spagna. Bene anche le Isole Faroe, Malta e Lussemburgo. Questi i risultati e i marcatori di stasera, e le classifiche aggiornate

Lega A

Germania-Svizzera 3-3 (5′ Gavranovic, 26′ Freuler, 28′ Werner, 55′ Havertz, 57′ Gavranovic, 60′ Gnabry)

Ucraina-Spagna 1-0 (76′ Tsygankov)

Classifica: Spagna 7; Germania, Ucraina 6; Svizzera 2.

Lega C

Montenegro-Lussemburgo 1-2 (34′ Ivanovic, 42′ Muratovic, 86′ Sinani)

Classifica: Montenegro, Lussemburgo 9; Azerbaigian 4; Cipro 1.

Lega D, Gruppo 1

Isole Faroe-Andorra 2-0 (19′ e 33′ K. Olsen)

Classifica: Isole Faroe 10; Malta 5; Lettonia 3; Andorra 2.

Lega D, Gruppo 2

Liechtenstein-San Marino 0-0

Classifica: Gibilterra 6; Liechtenstein 4; San Marino 1.

I risultati del pomeriggio

Azerbaigian-Cipro 0-0

Lettonia-Malta 0-1 (90′ Borg)

Foto: Uefa Nations League