Nations League, la Francia piega il Belgio con Olise. Vincono Bosnia, Svezia e Montenegro
28/09/2026 | 22:50:44
Tutti i risultati della serata in Nations League:
Lega A
Belgio – Francia 0-1: 88′ Olise
Turchia – Italia 1-4: 9′ Bastoni, 22′ Frattesi, 27′ Kayode, 47′ Yilmaz (T), 51′ Esposito
Lega B
Irlanda del Nord – Ungheria 0-0
Romania – Bosnia 2-4: 12′ Gigovic, 19′ Muharemovic, 28′ Birligea (R), Tabakovic, 55′ Mahmic, 62′ Cicaldau (R)
Svezia – Polonia 3-1: 8′ Nygren, 43′ Szymanski (P), 63′ Ayari, 72′ Gyokeres
Lega C
Armenia – Montenegro 2-3: 20′ aut. Piloyan (M), 34′ Serobyan (A), 38′ Krstovic (M), 65′ Spertsyan (A), 89′ Latkovic (M)
Lettonia – Cipro 0-0
foto x francia