Nations League, la finale sarà Spagna-Croazia. Finalina terzo posto tra Italia e Olanda

La Spagna di De La Fuente batte (come due anni fa) 2-1 l’Italia di Mancini e vola in finale di Nations League 2022/2023. Gli iberici affronteranno la Croazia di Dalic, che ieri sera ha vinto 4-2 contro l’Olanda ai supplementari. Per gli azzurri ci sarà comunque la finalina per il terzo posto, proprio contro gli Orange. Di seguito il programma:

Finale 3-4 posto:

Domenica 15 giugno ore 15:00

Olanda-Italia

Finale:

Domenica 15 giugno ore 20:45

Croazia-Spagna

