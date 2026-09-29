Nations League: la doppietta di Yamal abbatte la Croazia, il solito Kane espugna la Cechia. Colpo Svizzera in Scozia

29/09/2026 | 22:38:46

Il martedì di Nations League si è concluso con risultati a sorpresa e certezze inconfutabili (la doppietta di Yamal e il gol di Kane). Di seguito, tutti i risultati.

Cechia – Inghilterra 0-2 (Gordon – Kane)

Spagna – Croazia 4-1 (Yamal x2 – Beljo – Pubill – Nico Williams)

Scozia – Svizzera 0-3 (Ricardo Rodriguez – Elvedi – Amdouni)

Slovenia – Macedonia del Nord 2-0 (Lovric – Matko)

Finlandia – Bielorussia 0-0

Moldavia – Far Oer 1-1 (Davidsen – Perciun)

Bulgaria – Estonia 0-0

Lussemburgo – Islanda 0-3 (Gundjohnsen – Oskarsson -Palsson)

San Marino – Albania 0-3 (Mehmeti – Uzuni – Manaj)

Slovacchia – Kazakistan 2-1 (Sauer – Karimov – Hancko)

Foto: Instagram Kane