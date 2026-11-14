Nations League, la Danimarca schianta il Portogallo con doppio Hojlund. La Svezia batte la Bosnia (non basta Kolasinac)
14/11/2026 | 22:46:00
I risultati della Nations League di questa sera.
PORTOGALLO-DANIMARCA 1-4 (43′ Hojbjerg, 50′ e 57′ Hojlund, 75′ Andersen, 94′ Bernardo Silva)
SVEZIA-BOSNIA 3-2 (5′ Svensson, 11′ e 47′ Gyokeres, 47′ Gigovic, 62′ Kolasinac)
ROMANIA-POLONIA 2-1 (68′ Cicaldau, 72′ Man, 82′ Regula)
AUSTRIA-IRLANDA 1-0 (78′ Kalajdzic)
IRLANDA DEL NORD-UCRAINA (68′ Devlin)
GEORGIA-UNGHERIA 0-2 (73′ aut.Dvall, 85′ Varga)
KOSOVO-ISRAELE 0-0
foto x nations league