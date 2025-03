Nations League, la Croazia stende la Francia: 2-0. Vince la Danimarca, parità tra Olanda e Spagna (2-2)

Sono appena terminate le sfide della serata di Nations League. Nell’andata dei quarti di finale della Lega A, la Croazia stende la Francia: 2-0 nonostante un rigore parato da Maignan. Si salva la Spagna in Olanda, pareggia Merino in pieno recupero. Sorpresa in Danimarca, Hojlund piega il Portogallo. Negli spareggi per la Lega A vincono Scozia e Ucraina contro Grecia e Belgio: a segno McTominay e Lukaku. Da dimenticare la prima di Rudi Garcia, sommerso dall’Ucraina dopo un buon primo tempo. Pari invece tra Austria e Serbia. Negli spareggi per la Lega B l’Irlanda ribalta l’iniziale vantaggio della Bulgaria; successo anche del Kosovo sull’Islanda, Slovacchia-Slovenia a reti inviolate. Di seguito i risultati:

Quarti di finale

Croazia – Francia 2-0: 26′ Budimir, 45’+1 Perisic

Danimarca – Portogallo 1-0: 79′ Hojlund

Italia – Germania 1-2: 9′ Tonali (I), 49′ Kleindienst (G), 76′ Goretzka (G)

Olanda – Spagna 2-2: 9′ Williams (S), 28′ Gakpo (O), 46′ Reijnders (O), 93′ Merino (S)

Lega A/B playout

Turchia – Ungheria 3-1: 9′ Kokcu (T), 25′ Schafer (U), 69′ Akturkoglu (T), 73′ Kahveci (T)

Austria – Serbia 1-1: 37′ Gregoritsch (A), 62′ Samardzic (S)

Grecia – Scozia 0-1: 33′ rig. McTominay

Ucraina – Belgio 3-1: 40′ Lukaku (B), 66′ Gutsulyak (U), 73′ Vanat (U), 79′ Zabarnyi (U)

Lega B/C playout

Armenia – Georgia 0-3: 33′ Kochorashvili, 37′ e 59′ Mikautadze

Bulgaria – Irlanda 1-2: 6′ M. Petkov (B), 21′ Azaz (I), 42′ Doherty (I)

Kosovo – Islanda 2-1: 19′ Dellova (K), 22′ Oskarsson (I), 58′ Rexhbecaj (K)

Slovacchia – Slovenia 0-0

