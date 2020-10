Nations League, il programma di domani

Domani prosegue la terza giornata di Uefa Nations League. Inghilterra-Belgio e Francia-Portogallo sono i due big match, senza dimentica Polonia-Italia. Questo il programma completo.

Repubblica d’Irlanda-Galles, ore 15, Lega B, gruppo 4;

Kazakistan-Albania, ore 15, Lega C, gruppo 4;

Bosnia-Olanda, ore 18, Lega A, gruppo 1;

Inghilterra-Belgio, ore 18, Lega A, gruppo 2;

Croazia-Svezia, ore 18, Lega A, gruppo 3;

Norvegia-Romania, ore 18, Lega B, gruppo 1;

Finlandia-Bulgaria, ore 18, Lega B, gruppo 4;

Estonia-Macedonia, ore 18, Lega C, gruppo 2;

Armenia-Georgia, ore 18, Lega C, gruppo 2;

Lituania-Bielorussia, ore 18, Lega C, gruppo 4;

Polonia-Italia, ore 20.45, Lega A, gruppo 1;

Islanda-Danimarca, ore 20.45, Lega A, gruppo 2;

Francia-Portogallo, ore 20.45, Lega A, gruppo 3;

Irlanda del Nord-Austria, ore 20.45, Lega B, gruppo 1;

Israele-Repubblica Ceca, ore 20.45, Lega B, gruppo 2;

Scozia-Slovacchia, ore 20.45, Lega B, gruppo 2;

Serbia-Ungheria, ore 20.45, Lega B, gruppo 3;

Russia-Turchia, ore 20.45, Lega B, gruppo 3;

Kosovo-Slovenia, ore 20.45, Lega C, gruppo 3;

Grecia-Moldavia, ore 20.45, Lega C, gruppo 3.

Foto: logo Nations League