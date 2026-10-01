Nations League: il Portogallo senza CR7 vince in Danimarca, prima gioia per Klopp contro la Serbia, perde ancora la Norvegia
01/10/2026 | 22:40:47
Si è concluso il giovedì di Nations League. Di seguito, tutti i risultati della serata.
Danimarca – Portogallo 2-4 (Cancelo – Damsgaard – Ramos – Hojlund – Vitinha – Joao Felix)
Galles – Norvegia 2-1 (Bobb – James – Williams)
Germania – Serbia 2-0 (Bischof – Wirtz)
Grecia – Olanda 2-2 (Ioannidis – Masouras – van Dijk – Reijnders)
Israele – Kosovo 0-0
Irlanda – Austria 2-2 (Parrott x2 – Prass – Gregoritsch)
Azerbaigian – Liechtenstein 0-0
Malta – Gibilterra 1-1 (Mbong – Scanlon)
Foto: Sito UEFA