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Nations League: il Portogallo senza CR7 vince in Danimarca, prima gioia per Klopp contro la Serbia, perde ancora la Norvegia

01/10/2026 | 22:40:47

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Si è concluso il giovedì di Nations League. Di seguito, tutti i risultati della serata.

Danimarca – Portogallo 2-4 (Cancelo – Damsgaard – Ramos – Hojlund – Vitinha – Joao Felix)

Galles – Norvegia 2-1 (Bobb – James – Williams)

Germania – Serbia 2-0 (Bischof – Wirtz)

Grecia – Olanda 2-2 (Ioannidis – Masouras – van Dijk – Reijnders)

Israele – Kosovo 0-0

Irlanda – Austria 2-2 (Parrott x2 – Prass – Gregoritsch)

Azerbaigian – Liechtenstein 0-0

Malta – Gibilterra 1-1 (Mbong – Scanlon)

Foto: Sito UEFA