Nations League, il Portogallo in semifinale ai supplementari. Passano ai rigori Francia e Spagna

Serata emozionante in Nations League. Oltre al 3-3 tra Germania e Italia, anche le altre tre gare hanno regalato emozioni e gare risolte ai supplementari o calci di rigore.

Portogallo che va in semifinale vincendo con la Danimarca: al 90′ finisce 3-2 con la Danimarca avanti grazie ai gol di Kristensen e dell’ex interista Eriksen dopo l’iniziale autogol di Andersen, poi la reazione portoghese con Ronaldo e Trincao. Si va ai tempi supplementari dove ancora Trincao e Ramos firmano il definitivo successo per 5-2 per i lusitani che affronteranno la Germania.

La Spagna ha battuto ai calci di rigore l’Olanda: spagnoli avanti con un rigore di Oyarzabal, poi il pareggio sempre dal dischetto di Depay. Ancora Oyarzabal aveva portato in vantaggio gli iberici, poi Maatsen sigla il 2-2. Si va ai supplementari, segna Yamal che regala alla Spagna i calci di rigore. Decisivi dal dischetto gli errori di Lang e Malen.

Calci di rigore anche per la Francia dopo il 2-0 contro la Croazia nei tempi regolamentari (all’andata aveva vinto la selezione croata con lo stesso risultato). In gol per i Galletti Olise e Dembele. Al dischetto, dopo una lunghissima lotteria, sono i transalpini a prevalere. In semifinale sarà dunque Spagna-Francia.

Germania-Italia 3-3

Francia – Crazia 3-0 dopo i calci di rigore

Portogallo – Danimarca 5-2 dopo i tempi supplementari

Spagna – Olanda 4-3 dopo i rigori

Foto: logo Nations League