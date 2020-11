Nations League, i possibili scenari di qualificazione dell’Italia alla final four

Dopo il successo sulla Polonia, l’Italia ha messo un piede e mezzo nella Final Four di Nations League.

La squadra di Roberto Mancini è al primo posto nel Gruppo 1 della Lega A, con 9 punti, uno in più dell’Olanda, a una partita dal termine. Per andare in final four occorre battere la Bosnia, ma potrebbe andare bene anche un pareggio, purché l’Olanda non batta la Polonia.

Ad ospitare la final four della Lega A, che prevedono semifinali e finale tra le squadre arrivate prime nei rispettivi gruppi, sarà la vincitrice del gruppo 1. Ciò significa che l’organizzazione toccherebbe al nostro Paese dal 6 al 10 ottobre 2021.

Foto: VivoAzzurro