Nations League: i giocatori irlandesi non stringono la mano e abbassano la testa al momento dell’inno israeliano

27/09/2026 | 21:23:45

La tensione per la sfida tra Irlanda e Israele, a seguito dei fatti di ieri, in cui il portiere del Bolton Gavin Bazunu si è rifiutato di scendere in campo, non seguito, però, dai compagni di squadra, era altissima. Questa sera, al momento dell’inno nazionale israeliano, i giocatori irlandesi hanno abbassato la testa in segno di protesta, non stringendo la mano a nessun giocatore.

Foto: The Touchline