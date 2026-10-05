Nations League, Francia show: poker al Belgio. Vince anche la Svezia, pari tra Irlanda del Nord e Georgia
05/10/2026 | 22:42:23
Questi i risultati di Nations League sugli altri campi:
Nations League A:
Francia-Belgio 4-1
35′ Lukebakio (Belgio), 77′ Doue, 81′ Cherki, 88′ Olise, 90+1′ Olise (Francia)
Nations League B:
Irlanda del Nord-Georgia 0-0
Ucraina-Ungheria 1-2
52′ Toth (Ungheria), 83′ Yaremchuk (Ucraina), 85′ Csinger (Ungheria)
Bosnia-Polonia 1-0
84′ Basic
Romania-Svezia 0-1
13′ Gyokeres
Nations League C:
Cipro-Lettonia 2-1
58′ Daskevics (Lettonia), 70′ Kosti, 90+4′ Edwards (Cipro)
Montenegro-Armenia 0-0
Foto: Logo UEFA Nations League