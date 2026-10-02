Nations League, doppio De Bruyne: il Belgio batte la Turchia. Sei gol della Polonia, Alajbegovic riprende la Svezia
02/10/2026 | 22:57:32
I risultati della serata in Nations League:
BELGIO-TURCHIA 3-0
10′, 59′ De Bruyne, 76′ Lukaku
UCRAINA-IRLANDA DEL NORD 0-3
9′, 61′ Brown, 22′ Price
UNGHERIA-GEORGIA 1-0
35′ Kerkez
BOSNIA ERZEGOVINA-SVEZIA 1-1
61′ Gyokeres (S), 80′ Alajbegovic (B)
POLONIA-ROMANIA 6-0
24′ rig., 47′, 86′ Lewandowski, 49′ aut. Ghita., 62′ Zielinski, 66′ Bednarek
FAR OER-SLOVACCHIA 1-1
38′ aut. Vatnhamar (F), 66′ Justinussesn (F)
foto x nations league