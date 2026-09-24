Nations League: doppietta Haaland, gol Hojlund e Douvikas. Solo pari tra Xavi e Klopp in Olanda-Germania
24/09/2026 | 22:43:49
La prima tornata di Nations League ha regalato gol e spettacolo in giro per l’Europa. Ecco i risultati di oggi.
Norvegia – Danimarca 3-2 (Bobb – Haaland x2 – Damsgaard – Hojlund)
Olanda – Germania 1-1 (Nmecha – Gakpo)
Portogallo – Galles 1-0 (Joao Felix)
Serbia – Grecia 1-2 (Zivkovic – Tzolis – Douvika)
Austria – Israele 3-1 (Schmid – Abu Farkhi – Mwene – Kalajdzic)
Kosovo – Irlanda 1-0 (Muriqi)
Andorra – Malta 1-2 (Lopez – Cardona – Teuma)
Liechtenstein – Lituania 0-2 (Michelbrink – Dolznikov)
Foto: Instagram Hojlund