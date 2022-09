Nations League: cade la Spagna, il Portogallo travolge la Repubblica Ceca. Serbia nel segno di Mitrovic (tripletta)

Sono appena terminate le gare di questa sera di Nations League. Partiamo dalla League A. Il Portogallo travolge la Repubblica Ceca a Praga: rotondo 4-0 per i ragazzi del ct Santos. Cade, in casa, anche la Spagna contro la Svizzera, decisiva la rete di Embolo. In League B, invece, la Serbia travolge la Svezia con un netto 4-1 che porta, in gran parte, la firma di Mitrovic (tripletta). Vittoria all’ultimo respiro per l’Israele contro l’Albania: decisivo Baribo al 92′. Vince anche la Scozia contro l’Irlanda: 2-1. Infine, in League C, Cipro batte la Grecia per 1-0 con la rete di Tzionis.

League A

Repubblica Ceca – Portogallo 0-4

Spagna – Svizzera 1-2

League B

Armenia – Ucraina 0-5

Slovenia – Norvegia 2-1

Israele – Albania 2-1

Scozia – Irlanda 2-1

Serbia – Svezia 4-1

League C

Irlanda del Nord – Kosovo 2-1

Cipro – Grecia 1-0

Foto: Uefa Nations League Logo