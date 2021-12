Nations League, Boniek annuncia: “Dal 2024 le squadre sudamericane si uniranno al torneo”

Importante novità sulla Nations League annunciata dal vice presidente della UEFA, Zbigniew Boniek al sito polacco meczyki.pl: “Questa è l’ultima UEFA Nations con questo format. Abbiamo avuto un meeting con la CONMEBOL e dal 2024 le squadre sudamericane si uniranno al torneo. Quale format sarà? Ci stiamo lavorando. Il calendario delle nazionali è ristretto, per cui non c’è troppo margine di manovra. L’idea è quella di garantire sin dall’esordio nel torneo l’accesso alla Lega A alle 6 migliori formazioni sudamericane. Di esse è certa la presenza di Brasile e Argentina. Le restanti 4 si unirebbero alla Lega B. Un primo approccio fra le due confederazioni è dato dalla sfida fra Italia e Argentina, campioni continentali che si sfideranno il 1° giugno a Londra. L’allargamento della Nations League appare come una risposta alla FIFA, che aveva proposto il Mondiale ogni due anni”.

FOTO: Logo Nations League