Nations League: bene la Turchia, Irlanda ko in Armenia

Si sono giocate altre gare della prima giornata di Nations League.

Detto del ko a sorpresa dell’Inghilterra in Ungheria, la Turchia ha travolto le Isole Far Oer, a segno anche Demiral. Ko dell’Irlanda in Armenia.

Questi i risultati di oggi:

League A:

Ungheria-Inghilterra 0-1

Italia-Germania 1-1

League B:

Armenia-Irlanda 1-0

Finlandia-Bosnia 1-1

Montenegro-Romania 2-0

League C:

Lituania-Lussemburgo 0-2

Turchia-Isole Far Oer 4-0

Foto: Logo Nations League