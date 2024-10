Nations League, Asllani trascina la sua Albania. Vittoria in casa della Georgia

L’Albania espugna lo stadio di Tbilisi grazie a un gol dell’interista Asllani al 48′ nella sfida valida per la quarta giornata di Nations League (Gruppo 1 – Lega B). Per quanto riguarda i calciatori di Serie A e Serie B in campo, tra i padroni di casa Kvaratskhelia del Napoli ha giocato 90 minuti senza incidere.

Foto: Instagram Inter