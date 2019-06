Nations League, al via le Final Four: stasera Portogallo-Svizzera

Si concluderà questa settimana la prima edizione della Uefa Nations League 2018-2019. La sfida tra Portogallo e Svizzera aprirà il programma delle Final Four, la cui fase conclusiva si svolge proprio in terra lusitana. La prima semifinale metterà di fronte due formazioni eliminate entrambe agli ottavi di finale nell’ultima rassegna mondiale, ma capaci di riscattarsi vincendo il girone eliminatorio e conquistando un posto tra le migliori quattro squadre. Portogallo-Svizzera va in scena stasera alle ore 20:45, mentre giovedì 6 giugno si giocherà Olanda-Inghilterra. Nella giornata di domenica 9 giugno si disputeranno sia la finale per il terzo posto, sia la finale per decretare il vincitore del titolo.

MERCOLEDI’ 5 GIUGNO

20:45 Portogallo-Svizzera

GIOVEDI’ 6 GIUGNO

20:45 Olanda-Inghilterra