Nations League 2025, il sorteggio dei gironi: l’Italia pesca Belgio, Francia e Israele

Alla fine il dado è tratto. L’Italia di Luciano Spalletti, inserita in Lega A, ha appena conosciuto i nomi delle squadre con cui se la vedrà nella fase a gironi della Nations League 2025. Dall’urna della Maison de la Mutualitè di Parigi, teatro dell’evento, sono state estratte Belgio, Francia ed Israele. Sorteggio duro per gli azzurri, dopo quello dei gironi degli Europei dello scorso 2 dicembre, che dovranno compiere una mezza impresa, vista la caratura degli avversari, per accedere alle Finals.

NATIONS LEAGUE – GRUPPO A2

Italia

Belgio

Francia

Israele

Ricordiamo che e ogni Nazionale dovrà affrontare le tre avversarie del proprio gruppo in scontri di andata e ritorno (per un totale di sei partite) che avverranno tra settembre e novembre del 2024. La novità più importante è che l’accesso diretto alla Final Four non sarà più riservato alla sola prima classificata, bensì alle prime due del proprio girone che a marzo 2025 saranno dunque impegnate nei quarti di finale. Chi supererà anche questo turno accederà alle Finals in programma a giugno 2025. Per quanto riguarda le retrocessioni, le quarte classificate di ogni gruppo andranno in Lega B, mentre le terze classificate nei gironi della Lega A affronteranno le seconde dei gironi della Lega B in un vero e proprio spareggio. Di seguito le date della competizione:

1° giornata : 5-7 settembre 2024

: 5-7 settembre 2024 2° giornata : 8-10 settembre 2024

: 8-10 settembre 2024 3° giornata : 10-12 ottobre 2024

: 10-12 ottobre 2024 4° giornat a: 13-15 ottobre 2024

a: 13-15 ottobre 2024 5° giornata : 14-16 novembre 2024

: 14-16 novembre 2024 6° giornata : 17-19 novembre 2024

: 17-19 novembre 2024 Spareggi fase ad eliminazine dirett a: 20-25 marzo 2025

a: 20-25 marzo 2025 Quarti di finale Lega A : 20-25 marzo 2025

: 20-25 marzo 2025 Fase finale: 4-8 giugno 2025

Foto: Twitter Uefa Nations League