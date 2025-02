Natan: “Voglio rimanere al Betis, ma non dipende solo da me”

Natan sta vivendo una stagione da sogno con la maglia del Betis. Il difensore brasiliano, infatti, è ormai diventato un punto fermo del club spagnolo e non ha alcuna intenzione di andare via al termine della stagione. A parlare di ciò, durante la conferenza stampa di rito in vista della sfida contro il Gent, è stato proprio il calciatore di proprietà del Napoli. Queste le sue parole: “Sono molto felice qui. Voglio restare, ma non dipende solo da me. Sto lavorando, mancano ancora tre o quattro mesi, voglio fare bene, giocare grandi partite e il futuro poi appartiene a Dio. Lascierò che siano il mio agente e il club a sistemare la cosa. Non so nulla della parte burocratica, ma voglio restare qui. Antony? Non ci aspettavamo che arrivasse in questa stato di forma, ma è un grande giocatore. Gli sono vicino ogni giorno ed è felice. Ci iuterà e ci sarà molta gioia”.

FOTO: Instagram Natan