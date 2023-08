Natan: “Grazie per i messaggi d’affetto, ricambierò sul campo. Forza Napoli”

Attraverso un video diffuso dal canale Twitter del Napoli, l’ultimo arrivata in casa partenopea, il difensore Natan, ha voluto mandare un messaggio ai suoi nuovi tifosi: “Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Sono qui per ringraziarvi per tutti i messaggi d’affetto e assicurarvi che ricambierò sul campo. Forza Napoli!” ha detto il brasiliano, arrivato nel capoluogo campano per prendere il posto di Kim.

Foto: napolipiu.com