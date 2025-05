Natan avvisa il Napoli: “Voglio restare al Betis con Anthony”

Natan, difensore del Real Betis approdato in Spagna la scorsa estate dal Napoli in prestito con diritto di riscatto, ha parlato a Dazn del suo futuro: “Vorrei continuare a indossare la maglia del Betis. Voglio che Antony rimanga e voglio farlo anch’io. È stata una stagione piuttosto buona per me, forse la più completa. Sono felice qui e voglio restare altre stagioni”.

