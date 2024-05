Nasti lancia il Bari. La Ternana pareggia con Pereiro (deviata da Di Cesare). E’ 1-1 al San Nicola

Termina 1-1 l’andata dei playout di Serie B, tra Bari e Ternana al San Nicola. Davanti a oltre 30.000 spettatori, gara molto accesa, comn diverse occasioni da gol da una parte e dall’altra. Primo tempo vivo, dopo 30 secondi, colpo di testa di Sibilli, palo per i pugliesi. La Ternana risponde con veemenza, con diverse chance per il vantaggio. All’11’, rigore per le Fere, va Casasola, ma para Pissardo. Accelera la Ternana, Di Stefano colpisce il palo a porta vuota. Al 45′ altro palo, Pereiro da fuori, centra un altro palo per la Ternana.

Nella ripresa, il Bari alla prima occasione passa in vantaggio con Nasti che fa esplodere il San Nicola. La Ternana pareggia all’82’ con una conclusione di Gaston Pereiro, deviata da Di Cesare. Per l’1-1. Finisce così al San Nicola, il Bari per salvarsi deve vincere a Terni, la settimana prossima.

Foto: twitter Bari