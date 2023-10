Nasti cacciato dal ritiro dell’Under 21, avrebbe tirato un pugno a Ruggeri dell’Atalanta

Turbolenze nel ritiro dell’Under 21 con l’attaccante Marco Nasti, in prestito al Bari ma di proprietà del Milan, che è stato allontanato per un presunto litigio con un compagno di squadra. Il suddetto compagno sarebbe Matteo Ruggeri, giocatore dell’Atalanta, a cui l’attaccante avrebbe spaccato il setto nasale con un pugno, secondo quanto riportato dall’ANSA. Il centravanti non si è fatto attendere e ha pubblicato subito le scuse sul suo profilo Instagram:

“Mi sono già scusato privatamente, ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra. Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un’occasione di crescita”.

Foto: Sito Bari