Nastasic: “Tanti problemi fisici, adesso sto bene. Siamo motivati per affrontare il Portogallo”

Il centrale della Fiorentina, Matija Nastasic, dal ritiro della Serbia, ha parlato così del suo stato di forma e dei prossimi impegni con la nazionale: “Adesso sto bene fisicamente, in passato ho avuto molti problemi fisici ma purtroppo ormai è successo, non ci posso fare nulla. L’importante è che adesso mi sia ripreso, dal punto di vista fisico sto al meglio.

La sfida al Portogallo? Ne ho parlato nei giorni scorsi con Vlahovic, Milenkovic e Terzic, miei compagni anche nella Fiorentina; siamo motivati per la partita, non ci interessa chi avremo di fronte, dobbiamo fare la nostra partita contro qualsiasi avversario”.