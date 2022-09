Nasser Al-Khelafi: “I debiti sono un pericolo per il calcio, servono regole per proteggere i club”

Durante l’intervento a Football Talks, il presidente del PSG Nasser al-Khelafi, ha parlato dei debiti che alcune squadre europee hanno e della pericolosità che questi possono avere per il calcio, ecco le sue parole: “Ci sono club che hanno 1800 milioni di debiti, non è salutare. È un pericolo per il calcio. La gente resta quattro-cinque anni come presidente, poi lascia i debiti al presidente dopo ed è un disastro. Queste cose si sono create di ciclo in ciclo ed è quello che ci deve preoccupare, perché può distruggere il calcio. Servono regole per proteggere i club da questi debiti e questi disastri”.

Foto: Twitter PSG