Nasser Al-Attiyah: “Mbappè al Real Madrid? Quando uno vuole andar via è difficile trattenerlo”

Nasser Al-Attiyah è un componente della famiglia facente parte del gruppo Qatar proprietario del Psg; ai microfoni di Mundo Deportivo ha parlato del futuro di Mbappè e del suo amore per il Barcellona: “Il Qatar è il proprietario del PSG e anche il PSG appartiene alla mia famiglia, in quanto appartiene al Qatar Group. Ma il mio cuore va anche al Barça perché lo amo. Amo il Barça“. Sul futuro di Mbappè: “Quando qualcuno vuole lasciare il club, non è affatto facile”.

FOTO: Twitter Mbappe