Nasce la partnership tra CSM e Football Capital

La CSM, agenzia globale di marketing sportivo, brand esperience e Sports enterteinment, ha annunciato la sua partnership con l’agenzia Football Capital. Questa partnership avrà il compito di generare e gestire opportunità per il portafoglio clienti di Football Capital, tra cui Alisson (Liverpool), Musah (Valencia), Moraes (Aston Villa) e Luis Felipe (Lazio). Tim Lopez, direttore di CSM, ha espresso il suo entusiasmo: “Siamo lieti di annunciare questa collaborazione con Football Capital che vanta un impressionante portafoglio di clienti nel calcio. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto”. Stefano Castagna, ad di Football Capital, ha dichiarato: “Siamo in grande crescita a livello mondiale, vogliamo dare il miglior servizio ai nostri atleti e garantire che ogni passo della nostra crescita sia rivolto a riservare il migliore supporto”.