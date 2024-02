Nardella, sindaco Firenze: “Franchi in pole per 2032? Sì, perché il nostro progetto è molto avanti rispetto ad altri”

A margine del sopralluogo aperto alla stampa, avvenuto questa mattina, avente ad oggetto il restyling del nuovo stadio Artemio Franchi, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha rilasciato alcune dichiarazioni per spiegare quelle che saranno le tappe che porteranno alla fine dei lavori, previsti entro il 31 dicembre 2026. Eccone un estratto: “Siamo molto contenti perché le cose stanno andando come ci eravamo impegnati a fare. Questi lavori di demolizione prenderanno quasi tutto marzo e sono la prima parte di un percorso che poi ci porterà ai lavori in Curva Fiesole a cominciare dal prossimo campionato. Siamo ormai entrati nel progetto di trasformazione del Franchi e siamo contenti che la FIGC ci abbia fatto capire che Firenze è in pole position per gli Europei del 2032 perché il nostro progetto è molto avanti rispetto agli altri.

Siamo altrettanto contenti e soddisfatti di poter far giocare la Fiorentina qui in contemporanea ai lavori. Riteniamo che il progetto finale sia davvero molto bello.”

Foto: Twitter Dario Nardella