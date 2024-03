Nardella, sindaco Firenze: “C’è la disponibilità economica per la ristrutturazione del Franchi. La nostra città è in dirittura per gli Europei del 2032”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, è stato intercettato dalla stampa a margine della conferenza stampa sul Maggio Musicale, che si è tenuto nel capoluogo toscano. Queste le sue parole sul tema del restyling dello Stadio Artemio Franchi in vista degli Europei del 2032: “C’è una straordinaria novità, abbiamo visionato il decreto legge 19/2024 in tema e in allegato 3 che riguarda i fondi alle città metropolitane ed è confermata la quota di 55 milioni di euro che era stata definanziata in precedenza, contenuta nel contributo complessivo per la città metropolitana. Nella tabella ci sono infatti 157 milioni di euro, quindi comprensivi dei 55 milioni di euro che noi avevamo chiesto al governo. Sono davvero felice e non abbiamo mai perso la fiducia come ho detto in questi mesi non abbiamo mai smesso il dialogo con i ministri, abbiamo sempre confidato nella collaborazione istituzionale. Abbiamo appreso la notizia dalla Gazzetta Ufficiale. Nei prossimi giorni parlerò con i ministri per verificare come utilizzare questa cifra. Per i nostri tifosi, la nostra città e voglio anche dire per il prestigio di Firenze visto che ora la nostra città è in dirittura per gli Europei del 2032.”

Foto: Twitter Fiorentina