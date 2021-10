Napoli, Zielinski lavora ancora a parte: probabile forfait con il Legia

Tramite i propri canali ufficiali, il Napoli ha pubblicato il consueto report sulla squadra azzurra, soffermandosi anche sulle condizioni di Piotr Zielinski, affetto da un risentimento muscolare al gluteo. Ecco la nota:

“Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma domani allo Stadio Maradona per la terza giornata di Europa League (ore 21). La squadra in avvio ha svolto torello e attivazione. Successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni su palle inattive. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ounas personalizzato in campo. Zielinski ha fatto allenamento personalizzato in palestra”.

Appare dunque difficile che il centrocampista polacco possa essere convocato per la gara di Europa League contro il Legia Varsavia. Roma-Napoli è alle porte e Luciano Spalletti molto probabilmente deciderà di non rischiare una delle sue punte di diamante.

Foto: Twitter Napoli