Napoli, vittoria per 5-3 in amichevole contro l’Avellino. Tripletta per Lucca

05/09/2025 | 21:13:15

Vittoria in amichevole per il Napoli di Conte, che nell’allenamento congiunto di oggi pomeriggio a Castel Volturno (rigorosamente e porte chiuse) ha battuto 5-3 l’Avellino in un bel derby campano. Gli azzurri si sono imposti grazie alla tripletta di Lucca e ai gol di Spinazzola e del giovane Cimmaruta. Per i lupi di Biancolino, invece, sono andati in gol Palumbo, Crespi e Russo. Indicazioni interessanti per Conte per mettere minuti nelle gambe a Buongiorno, Neres e giocatori non al top della forma.

Foto: X Napoli