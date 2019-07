Nella seconda amichevole è arrivata la prima vittoria per il Napoli di Carlo Ancellotti. Contro il Feralpisalò è arrivato un netto successo per 5-0. La prima frazione si è conclusa con i partenopei in vantaggio per 1-0, con la firma del neo arrivato Manolas dopo appena 6 minuti. Nella ripresa i partenopei dilagano grazie alla doppietta di Verdi e ai gol di Tonelli e Tutino.

Foto: Twitter Napoli