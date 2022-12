Napoli, vittoria 3-2 in amichevole con l’Antalyaspor. A segno Raspadori (doppietta) e Politano

Il Napoli vince 3-2 in amichevole contro l’Antalyaspor. Gli uomini di Spalletti si sono imposti grazie a una doppietta di Raspadori e a un gol di Politano. Di Mehmedi e Ozmert le reti dei turchi.

Buona prova per i partenopei, che hanno colpito anche un palo con Osimhen e sfiorato altre volte la rete, per arrotondare il punteggio.

Foto: Instagram Napoli