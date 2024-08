Nella giornata di ieri, mentre il Napoli perdeva amaramente contro il Verona, David Neres è atterrato in Italia, pronto a mettersi al servizio della squadra. L’ex Benfica arriva al Napoli dopo una lunga trattativa, per 28 milioni di euro. Oggi giornata di visite mediche per Neres, iniziate molto presto in mattinata. Poi la firma sul contratto che lo legherà al club partenopeo.