Napoli, verso il Torino: Favasuli e Spinazzola tornano in gruppo

20/11/2026 | 14:16:28

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Torino di Abate. Alla vigilia della partita, gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina al SSC Napoli Training Center, con attivazione e lavoro tecnico-tattico. Buone notizie per Conte: Favasuli e Spinazzola hanno completato l’intero allenamento con il resto della squadra, come si vede dal comunicato del club: “Meno uno a Napoli-Torino. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Abate. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Favasuli e Spinazzola hanno svolto l’intera seduta con la squadra”.

foto: instagram Spinazzola