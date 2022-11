Napoli, undicesima vittoria di fila e “più 11” sulle seconde: 3-2 sull’Udinese

Il Napoli non si ferma, soffre alla fine, ma batte l’Udinese, chiudendo il 2022 in ottimo modo, con l’11a vittoria di fila in campionato. Un Napoli che chiude avanti 2-0 al Maradona il primo tempo. Inizio buono però dei friulani, che impegnano Meret in due circostanze nei primi 8 minuti.

Poi cresce il Napoli che alla prima occasione passa, con Osimhen che al 15′, su assist di Elmas, insacca di testa la rete del vantaggio azzurro. L’Udinese al 22′ perde Deulofeu per infortunio e al 31′, su una nuova azione stellare, trova il 2-0 con Zielinski, che insacca in rete la palla del 2-0. L’Udinese accusa il colpo, il Napoli continua a spingere, con un Osimhen imprendibile, ma finisce 2-0 il primo tempo con il Napoli in controllo.

Nella ripresa, altalene di emozioni. L’Udinese approccia meglio, creando fastidi ai campani, ma una ennesima accellerazione del Napoli buca ancora l’Udinese. E’ Elmas a finalizzare in grande stile, trovando il 3-0. Game, set, match per il Napoli? Così sembra, anche perché gli azzurri sfiorano in più di una circostanza il quarto gol.

Napoli che però ha un blackout sul finale e l’Udinese, con caparbietà riapre la gara. Prima Nestorovski trova il gol della bandiera al 79′, poi però, all’82’ Samardzic fa tremare il Maradona, trovando il gol del 2-3. L’Udinese ci prova, il Napoli accusa il colpo e chiude in difficoltà la gara.

Assalto dei friulani, che provano il colpaccio clamoroso, il Napoli si spaventa ma alla fine vince. Azzurri in vetta, che chiudono a 41 punti, momentaneamente a +11 sulle seconde, Lazio e Milan.

Foto: twitter Napoli