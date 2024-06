Napoli, una clessidra postata sui social. In arrivo l’annuncio di Conte

Il Napoli si preparara ad annunciare Antonio Conte. In giornata arriverà l’annuncio del club campano, dopo l’incontro a Roma di ieri sera.

Sui social, il Napoli ha postato una clessidra, che fa capire come ormai è solo questione di tempo per annunciare il tecnico salentino come nuovo allenatore.