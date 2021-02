Napoli, tutti negativi i risultati dei tamponi. Il comunicato del club

Attraverso una nota ufficiale il Napoli ha comunicato che i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra in seguito alle positività di Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly riscontrate ieri, sono risultati tutti negativi. Il Napoli, che questa sera affronterà il Genoa a Marassi, aveva già ottenuto dall’ASL l’autorizzazione per recarsi in Liguria.

